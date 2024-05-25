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جرحى جراء حادث دهس في غرب ألمانيا

جرحى جراء حادث دهس في غرب ألمانيا
25 مايو 2024 19:04

 دهم شاب كان يقود شاحنة مجموعة من النساء كن يمارسن رياضة العدو في مدينة بغرب ألمانيا، اليوم السبت، مما أسفر عن إصابات ثلاث نساء، حسبما صرحت متحدثة باسم الشرطة. وقالت المتحدثة إن الشاب 19عاماً أصاب مجموعة النساء من الأمام، وإن هناك خطراً على حياة إحدى المصابات، مشيرة إلى أنه تم نقل النساء الثلاث 45/ و46 و70 عاماً/ إلى مستشفيات. 
وهرعت مروحية، وسيارات إطفاء إلى موقع الحادث. وتابعت المتحدثة أن النساء الخمس الأخريات في المجموعة لم تقع لهن إصابات، لكنهن في حالة صدمة ويتلقين الرعاية، واستطردت بالقول إن سائق الشاحنة لم يصب وفقاً للوضع الحالي، لكنها نوهت إلى أن زجاج السيارة الأمامي تضرر بشدة. وتم التحفظ على الشاحنة. 
وصرحت المتحدثة بأن الشرطة تفترض أن الواقعة هي حادث سير، وذكرت أن السائق انحرف عن الطريق في منطقة ريفية في منعطف يميني باتجاه اليسار لأسباب غير معروفة بعد، وقالت إنها لا يمكنها القول ما إذا كان الشاب كان يقود بسرعة زائدة. 

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المصدر: د ب أ
دهس
ألمانيا
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