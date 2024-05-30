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أوكرانيا: دمرنا قاربين عسكريين روسيين

الهجوم على قارب عسكري روسي
30 مايو 2024 18:00

أعلن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني، اليوم الخميس، أن قواته استخدمت مسيّرات بحرية لتدمير قاربين عسكريين تابعين لقوات روسيا كانا في دورية قبالة شبه جزيرة القرم.
وأفاد الجهاز، عبر تطبيق "تلغرام"، بأن وحدة القوات الخاصة "المجموعة 13" التابعة له، التي تستخدم مسيّرات بحرية "هاجمت بنجاح قوارب دولة روسيا في القرم".
وأضاف أن روسيا استخدمت طائرات مقاتلة ومروحيات في محاولة لتدمير المسيّرات في خليج "فوزكا" شمال غرب القرم كما أطلقت عليها النار باستخدام أسلحة خفيفة ومدافع عيار 30 ملم.
ونشر الجهاز تسجيلا مصوّرا لمروحية تطلق النار في المياه ونيران تشتعل على ما يبدو عند الساحل، مشيرا إلى أن ذلك لم يمنع الأوكرانيين من "إتمام مهمتهم القتالية بنجاح".
وقال الجهاز "نتيجة الضربة، تم تدمير قاربين روسيين"، مضيفا أنه وفقا للبيانات الأولية، كانا مركبين برمائيين سريعين من طراز "كاي إس-701".
وأظهر تسجيل جهاز المخابرات، الذي التقط من مسيّرة، المركبة غير المأهولة وهي تتجه مباشرة نحو قاربين راسيين بينما أظهر تصوير ليلي انفجارا هائلا فيما تصاعدت سحب الدخان من الجو.
تستخدم قوارب "كاي إس-701" الصغيرة، المصنوعة في روسيا، في الدوريات الساحلية.
وأفادت روسيا في وقت سابق أنها دمّرت مسيّرتين بحريتين كانتا "متجهتين إلى القرم" واعترضت 13 طائرة مسيّرة في منطقة كراسنودار الواقعة جنوبا وفوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم.
كما أعلنت إسقاط ثمانية صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمس" (ATACMS) فوق بحر "أزوف" قرب القرم.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، بأن أسطول البحر الأسود دمّر أربع مسيّرات بحرية أوكرانية من دون تقديم تفاصيل.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
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