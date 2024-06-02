إجلاء المئات جراء الفيضانات في ألمانيا

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات جنوب ألمانيا، ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 600 شخص من ديارهم.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن هطول الأمطار المستمر أدى إلى ارتفاع مستويات المياه في العديد من الأنهار، وحدوث فيضانات واسعة النطاق في المدن والبلدات الساحلية.

وفي هذا الإطار، أصدرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية أعلى مستوى من التحذيرات من الطقس لعدة مناطق في جنوب البلاد.وذكرت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية أن 520 متطوعاً يعملون لدى وكالة الإغاثة التقنية الاتحادية، ينقلون الناس إلى أماكن آمنة ويؤمنون الحواجز الصخرية ويفرغون المياه بالضخ.

ويدعم الجيش الألماني جهود الإغاثة ويوزع البطانيات وأسرة المخيمات ويوفر المزيد من الإمدادات. وتم، بسبب الفيضانات، إلغاء خدمات القطارات بين العاصمة البافارية ميونخ وبريجينتس في النمسا وزيورخ السويسرية.