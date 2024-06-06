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دول أعلنت الأحد أول أيام عيد الأضحى

هلال الشهر
6 يونيو 2024 22:23

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو غرة ذي الحجة عام 1445 هجريا.
وكتبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في خبر عاجل على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "المحكمة العليا: غداً الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 / 6 / 2024".
وعليه، سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
بدورها، أعلنت مصر أن غدا الجمعة 07 يونيو 2024م هو الأول من شهر ذي الحجة، وأن الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقا لدار الإفتاء المصرية.
وأعلنت الأردن أن يوم غد الجمعة، هو غرة شهر ذي الحجة. ونقلت وكالة أنباء الأردن الرسمية (بترا) "أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الجمعة، هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445. وعليه، يكون الوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد الذي يليه 16 يونيو".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السعودية
مصر
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