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الجيش الباكستاني يعلن مقتل 7 جنود في انفجار قنبلة

قوات من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
9 يونيو 2024 20:07

قال الجيش‭‭ ‬‬الباكستاني إن سبعة جنود لقوا حتفهم، اليوم الأحد، عندما انفجرت قنبلة بالقرب من شاحنة عسكرية في شمال غرب باكستان على امتداد الحدود مع أفغانستان.
وقع الحادث في منطقة "لاكي مروات" الواقعة على أطراف منطقة قبلية مقسمة على جانبي حدود البلدين.
وقال مسؤول في الشرطة في "لاكي مروات" إن "الانفجار أتى على الآلية بالكامل".
وأضاف، طالبا عدم كشف اسمه "تلقينا معلومات بأن السيارة تعرضت لإطلاق نار بعد الانفجار".
وأعلن الجيش، في بيان، أن العبوة الناسفة البدائية انفجرت بالقرب من المركبة العسكرية مما أدى إلى مقتل سبعة جنود بينهم ضابط.
وأضاف "سيتم تقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع للعدالة".
ولم تعلن بعد أي جهة، جتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم.

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المصدر: وكالات
باكستان
انفجار
قنبلة
الجيش الباكستاني
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