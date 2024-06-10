العراق: الإرهاب لم يعد خطراً على وجود الدولة

هدى جاسم (بغداد)

صرح رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس، بأن فلول الإرهاب لم تعد تشكل خطراً على وجود الدولة العراقية، مؤكداً أن الشعب العراقي التفّ حول قواته المسلحة لتطهير الأرض من عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال السوداني في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لسقوط مدينة الموصل، إنه «قبل عشر سنوات، وفي ظلِّ ظروف مُلتبسة، ودعمٍ من قوى الشّر والكراهية في العالم، ارتكبت عصابات «داعش» الإرهابية جريمتها وعدوانها على أهلنا في الموصل، ورُوِّع سكّانها بهجمةٍ همجيةٍ تغذيها الأهداف الدنيئة وخُرافة الوهم، والعداء لكل خطوةِ مُشرقةِ حققها الشعب العراقي».

وأضاف، أننا «نستذكر هذه المرحلة بالكثير من الألم للضحايا الأبرياء من كل أطياف وألوان الشعب العراقي، الذين استهدفهم غدر هذه العصابات الظلامية والقِوى التي تقف خلفها، لكننا نفتخر مُجدداً بالوقفة التلاحمية التي التفّ فيها شعبنا حول قواته المسلّحة بجميع صنوفها».

وتابع، إن «الانتصار كان ولا زال، مُنجزاً ثميناً أكّد ترابط شعبنا، ورسّخ قدرنا التاريخي في العيش المُشترك المتآخي، وخرجنا من التجربة ونحن أقوى وأشد إصراراً على المُضي بإعمار العراق وتطويره وتنميته، وتنشئة أجيال تحملُ المسؤولية وتنظر إلى المستقبل الواعد باقتدار وتمكّن».

وقال رئيس الوزراء العراقي إن العراقيين استطاعوا كسر موجة التطرّف والإرهاب في أقبح صورها وأشدّها وحشية، وأن يُنجزوا هذا النصر الحضاري نيابةً عن العالم الحُر، مؤكداً أن، «فلول الإرهاب لم تعد تشكّل خَطراً على وُجود الدولة العراقية».