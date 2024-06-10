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تحذيرات من توقف محطة الأكسجين الوحيدة في غزة لنفاد الوقود

مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة (رويترز)
11 يونيو 2024 01:21

غزة (الاتحاد)

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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من توقف محطة توليد الأكسجين الوحيدة في مدينة غزة خلال ساعات، جراء نفاد الوقود، ما يعرض حياة عشرات المرضى للموت.
وقالت الوزارة في بيان: «خلال ساعات، محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة مهددة بالتوقف التام، ما يعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتوم».
كما حذرت من تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.
ومنذ 7 مايو الماضي، سيطرت إسرائيل على معبر رفح البري جنوبي القطاع رغم التحذيرات الدولية من تداعيات ذلك، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء شح الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات.
كما أخرج الجيش الإسرائيلي معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة بعد اقتحامها وتدمير أجزاء واسعة منها، ما دفع بوزارة الصحة إلى إطلاق عدة نداءات استغاثة، لإنقاذ المنظومة الطبية التي باتت عاجزة عن استيعاب الكم الهائل من الجرحى.

وزارة الصحة الفلسطينية
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