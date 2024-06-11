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الأزهر يرحب بموافقة مجلس الأمن على قرار وقف العدوان على غزة

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
11 يونيو 2024 16:38

رحب فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو لوقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل للقوات من القطاع، والإفراج عن الأسرى والرهائن بين الطرفين، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، والمضي قُدُماً نحو إعادة إعمار غزة.

وأعرب الأزهر، في بيان اليوم، عن أمله أن يتمكَّن مجلس الأمن الدولي من توفير كل الضمانات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، والتزام جميع الأطراف به حقنا لدماء الأبرياء.

وأكد الأزهر الشريف، أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمثل فرصة أخيرة لإعادة الثقة في المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة.

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