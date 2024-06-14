رئيس حكومة اليونان يجري تعديلاً وزارياً

أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعديلاً وزارياً، اليوم الجمعة، حيث عين وزيرين جديدين على رأس وزارتي التنمية والعمل، وذلك بهدف دعم جهود مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وجرى تعيين تاكيس ثيودوريكاكوس وزيرا للتنمية، في حين تولت نيكي كيراموس حقيبة وزارة العمل، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة إيكاثيميريني اليونانية.

وأبقى رئيس الوزراء على وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس في منصبه. واحتل حزب الديمقراطية الجديدة الذي ينتمي له ميتسوتاكيس، والذي يرأس اليونان منذ 2019، المركز الأول في الانتخابات الأوروبية التي أجريت بالبلاد يوم الأحد الماضي، بحصوله على 28.3 % من الأصوات دون تحقيق النسبة التي حددها ميتسوتاكيس عند 33 % خلال الحملة الانتخابية.

وكانت النتيجة أقل بكثير من نسبة الـ40 % التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الوطنية التي أجريت في ونيو 2023. وأوائل الأسبوع الجاري، استبعد ميتسوتاكيس إجراء انتخابات مبكرة، وقال إنه سوف يمضي قدما باتخاذ إجراءات تصحيحية لإظهار «للشعب (اليوناني) أننا أخذنا رسالتهم في الحسبان». وسوف يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية في السادسة من مساء اليوم الجمعة، في القصر الرئاسي بحضور الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو. ويعنقد مجلس الوزراء الجديد أول اجتماع له في العاشرة صباحا من غد السبت.