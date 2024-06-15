الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ناشطة معتقلة تنتخب عضوا في البرلمان الأوروبي

الناشطة الإيطالية إيلاريا ساليس، المنتخبة لعضوية البرلمان الأوروبي
15 يونيو 2024 23:43

عادت ناشطة إيطالية، تخضع للمحاكمة في المجر بتهمة مهاجمة نازيين جدد، إلى بلادها اليوم السبت بعد حصولها على الحصانة إثر انتخابها عضوا في البرلمان الأوروبي. 
وأطلقت السلطات المجرية سراح الناشطة المناهضة للفاشية إيلاريا ساليس البالغة 39 عاما الجمعة. 
انتخبت ساليس عضوا في البرلمان الأوروبي بعد فوز حزب "تحالف الخضر واليسار" بنسبة 6,7% من الأصوات الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي. 
وانتخابها نائبة في البرلمان الـوروبي يتيح لها التقدم بطلب للحصول على الحصانة. 

أخبار ذات صلة
سويسرا .. «البداية الجيدة»
مدرب المجر: على الورق ألمانيا وسويسرا المرشحتان لبلوغ دور الـ16
  • إيلاريا ساليس تدلي بتصريح صحفي
    إيلاريا ساليس تدلي بتصريح صحفي

وألقي القبض على ساليس، وهي مدرّسة من مونزا قرب مدينة ميلان، في العاصمة المجرية بودابست في فبراير 2023 بعد تظاهرة مضادة لمسيرة للنازيين الجدد. 
بعد سجنها لأكثر من عام، وضعت ساليس قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي إثر قرار لمحكمة الاستئناف. 
تصدّرت قضيتها الصفحات الأولى للصحف في إيطاليا في وقت سابق من هذا العام عندما ظهرت صور لها في محكمة في بودابست مكبلة اليدين والرجلين.
واتُهمت ساليس في المجر بمحاولة الاعتداء وبأنها جزء من منظمة إجرامية يسارية متطرفة. 
يقول ممثلو الادعاء إن ساليس سافرت إلى بودابست خصيصا لتنفيذ هجمات ضد أشخاص متعاطفين مع اليمين.
وتنفي ساليس التهم الموجهة إليها.

المصدر: آ ف ب
البرلمان الأوروبي
المجر
ناشطة
إيلاريا ساليس
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية
اليوم 20:33
رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني تعقد مؤتمرا صحفيا في ختام قمة مجموعة السبع
الأخبار العالمية
مجموعة السبع تدعو إلى هدنة عالمية خلال أولمبياد باريس
16 يونيو 2024
كومان: هذا المرشح الأقوى في «يورو 2024»
الرياضة
كومان: هذا المرشح الأقوى في «يورو 2024»
اليوم 23:50
الناشطة الإيطالية إيلاريا ساليس، المنتخبة لعضوية البرلمان الأوروبي
الأخبار العالمية
ناشطة معتقلة تنتخب عضوا في البرلمان الأوروبي
اليوم 23:43
تعرف على الهدف الأسرع في تاريخ كأس أوروبا
الرياضة
تعرف على الهدف الأسرع في تاريخ كأس أوروبا
اليوم 23:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©