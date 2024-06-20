ضحايا حوادث طائرات "بوينج ماكس" يطالبون بتغريمها 25 مليار دولار

طالبت عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينج 737 ماكس الأربعاء السلطات الأميركية بفرض غرامة تصل إلى 24,8 مليار دولار على شركة الطيران العملاقة والمضي قدماً في ملاحقة مسؤوليها جنائياً.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف رئيس شركة بوينغ ديف كالهون بمشاكل "خطيرة" تتعلق بالسلامة تواجهها الشركة، رغم طمأنته لجنة بالكونجرس الأميركي بإحراز تقدم في هذا المجال.

وحضر جلسة الاستماع بالكونجرس أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات بوينج من طراز "737 ماكس 8" في 2018 و2019 وقد رفعوا صور هؤلاء.

وكتب بول كاسيل محامي العائلات في رسالة إلى وزارة العدل الأميركية "بالنظر إلى أن جريمة بوينج هي الأكثر دموية لشركة في تاريخ الولايات المتحدة، فإن الغرامة القصوى التي تزيد عن 24 مليار دولار مبررة قانوناً ومناسبة بشكل لا لبس فيه".

وتوضح الرسالة الحساب وراء المبلغ المطلوب، بحيث يتم تغريم بوينج الحد الأقصى البالغ نحو 24,8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة بشرط أن تخصصها شركة بوينج لمراقب خاص بالشركة وتحسينات متعلقة ببرامج السلامة.

وأضافت الرسالة "يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة بوينج الاجتماع مع العائلات".

وتعتقد العائلات أيضاً أن على الحكومة أن "تطلق على الفور ملاحقات جنائية بحق المسؤولين التنفيذيين في بوينج في وقت وقوع الحادثين".

وتتعلق القضية بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في إندونيسيا وإثيوبيا وأسفرا معا عن مقتل 346 شخصاً، وتأتي في وقت تواجه فيه بوينج تدقيقا مكثفا في أعقاب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.



