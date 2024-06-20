كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً من غزة للعلاج

بوغوتا (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الكولومبي، لويس غيلبيرتو موريو، أن بلاده تستعد لاستقبال 50 طفلاً فلسطينياً من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وأوضح موريو في تصريح صحفي أن معظم الأطفال الذين سينقلون إلى كولومبيا عبر مصر سيتلقون العلاج في مستشفى عسكري.

وقال: «الهدف يتمثل في نقل ما بين 35 إلى 50 طفلاً أصيبوا أو تعرضوا لإعاقة جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى كولومبيا».

وأضاف: «نريد استضافتهم مع مرافقيهم لمدة تصل إلى 6 أشهر، وبعدها إعادتهم».

وأشار إلى أن بلاده تلقت الدعم اللازم من وزراء خارجية مصر والأردن، مضيفاً: «نقوم بتجهيز الأطراف الاصطناعية والأجهزة الأخرى التي ستسهم في شفائهم، وحالياً لا يمكن التصريح بتاريخ قدومهم، ولكن أحرزنا تقدماً كبيراً بهذا الخصوص».

وشدد موريو على أن كولومبيا تسعى لتشجيع بقية الدول من أجل المساهمة في علاج أطفال غزة.