إسرائيل تطالب بإخلاء مناطق في شرق غزة

غزة (الاتحاد)

طالب الجيش الإسرائيلي، أمس، جميع السكان والنازحين الموجودين في مناطق بشرق مدينة غزة، بإخلائها، فيما سقط عشرات القتلى والجرحى بغارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق عدة في القطاع.

وفي منشور على منصة «إكس»، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لجميع السكان والنازحين الموجودين في بعض المناطق بحي «الشجاعية» والأحياء الجديدة، «التركمان والتفاح»: «عليكم الإخلاء بشكل فوري جنوباً على شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية»، وأرفق منشوره بخريطة تشمل المناطق المطلوب إخلاؤها.

وفي وقت سابق أمس، تقدمت آليات إسرائيلية بشكل محدود شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف، وحركة نزوح واسعة لسكان الحي.

وقال سكان حي الشجاعية، إنهم تفاجؤوا بالدبابات المتوغلة التي أطلقت النار، وسط هجمات لطائرات بعد القصف أمس الأول.

ومن حين لآخر، تتقدم الآليات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من محافظة غزة لتنفيذ عمليات عسكرية ومن ثم تتراجع بعد ساعات أو أيام.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، نساءً ورجالاً وأطفالاً يحملون الحقائب والطعام ويركضون في الشوارع بعد اندلاع الهجوم، وكان بعض الرجال يحملون أطفالاً مصابين، بعضهم ينزفون، في أثناء الفرار.

وقتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.

وقالت مصادر طبية، إن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في حي الشجاعية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت المصادر أن عدداً من الأشخاص قتلوا في قصف مدفعي إسرائيلي شرق «مخيم البريج» وسط قطاع غزة.

كما قتل شخص وأصيب آخران في قصف مدفعي استهدفهم أثناء جمعهم الحطب في «دير البلح»، وقتل 3 آخرون في «حي الصبرة» جنوب المدينة بعد غارات جوية استهدفت 4 منازل وأدت إلى تدميرها، وأفاد جهاز الدفاع المدني بوجود مفقودين تحت الأنقاض.

وفي شمال القطاع، قتل 8 فلسطينيين بقصف استهدف تجمعاً في مخيم جباليا، وقتل فلسطيني آخر بغارة على منزل في مشروع «بيت لاهيا».

وبالتزامن، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق «تل الهوا والشيخ عجلين» جنوب غرب مدينة غزة و«جسر وادي غزة» وشرق «مخيم البريج» بقذائف أدت إلى مقتل فلسطيني.

وأدى قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في «عبسان» شرقي خان يونس إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

ولم تفلح جهود الوساطة الدولية المدعومة من الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رغم استمرار المفاوضات وسط ضغوط غربية متواصلة تسعى إلى إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة.