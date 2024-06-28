السبت 29 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تعلن نجاح تسليم 1935.3جم من عينات القمر

الصين تعلن نجاح تسليم 1935.3جم من عينات القمر
28 يونيو 2024 14:31

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الجمعة، عن تسليم عينات من تربة القمر جُمعت خلال مهمة "تشانغ آه-6" إلى الأكاديمية الصينية للعلوم، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة بكين.

وبلغت كتلة العينات التي جمعتها المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" 1935.3 جم ، وذلك بعد هبوطها بنجاح على الجانب البعيد من القمر، وفقا لمجموعة الصين للإعلام.

أخبار ذات صلة
مدير عام شرطة أبوظبي يلتقي مدير الأمن العام بمقاطعة «جيانغشي»
1935 جراماً من القمر في مختبر

وسيتولى الباحثون في مختبر عينات القمر التابع للأكاديمية الصينية للعلوم مهمة تخزين ومعالجة العينات القمرية، تمهيدًا لبدء الأبحاث العلمية عليها.

ويُعدّ هذا الإنجاز خطوةً مهمة في برنامج الصين لاستكشاف القمر، حيث تمثّل هذه العينات مصدراً قيّماً لفهم طبيعة الجانب البعيد من القمر وتاريخه الجيولوجي.

 

 

 

المصدر: وام
القمر
سطح القمر
الصين
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
اليوم 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
اليوم 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
اليوم 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
اليوم 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©