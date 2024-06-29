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إيران تجري جولة ثانية من انتخابات الرئاسة

إيران تجري جولة ثانية من انتخابات الرئاسة
29 يونيو 2024 13:03

أسفرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14 التي جرت أمس، وتم إعلانها اليوم، عن جولة ثانية من المنافسات الانتخابية يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو 2024، بين اثنين من المرشحين هما مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية محسن إسلامي اليوم: "بعد فرز جميع صناديق الاقتراع في 58 ألفا و640 مركزا في 482 مدينة في البلاد، والتي جمعت 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا، حصل مسعود بزشكيان على 10ملايين و415 ألفا و191 صوتا أي بنسبة 42% من إجمالي الأصوات، وسعيد جليلي على 9 ملايين و473 ألفاً و298 صوتاً أي بنسبة 39% من إجمالي الأصوات".

وأضاف: "حصل المرشح محمد باقر قاليباف على 3 ملايين و383 ألفا و340 صوتاً أي بنسبة 14% من إجمالي الأصوات، وبلغ عدد أصوات مصطفى بور محمدي 206 آلاف و397 صوتاً، بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة مليونا و56 ألفاً و159 ورقة ما يعادل 4% من إجمالي الأصوات".

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وأضاف، أن المرشحين جليلي وبزشكيان انتقلا وفقا لهذه النتائج، إلى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 التي ستجري يوم الجمعة المقبل 5 يوليو 2024.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء أمس، حيث جرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

المصدر: وام
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