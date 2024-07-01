مباحثات فلسطينية - دولية حول تعزيز جهود الإغاثة في غزة

غزة (الاتحاد)

بحثت وزارتا الدولة لشؤون الإغاثة والتنمية الاجتماعية في فلسطين، أمس، مع منظمات أممية ودولية سبل تعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الوزارتان في رام الله بالضفة الغربية، مع ممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والمركز الدولي للإغاثة الإنسانية، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب مؤسسات محلية وأممية ودولية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش تنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، وتحديداً احتياجات الفلسطينيين، ومحاولة تلبيتها.

وأكدت أن المجتمعين اتفقوا على إنشاء منصة رقمية لمتابعة الأمور المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، من حيث تحديد الاحتياجات والكميات اللازمة والأصناف والتوزيع الجغرافي للمناطق الأكثر حاجة إلى الإغاثة الطارئة.

كما خلصوا إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد من مستحقيها، وتجنب الازدواجية في العمل بين المؤسسات.

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر قوله إن من أهداف الاجتماع «تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المحلي، لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات في قطاع غزة والضفة».

بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح أبو عون حمد، إن «وزارتها موجودة في القطاع، ونعمل من خلال موظفينا، الذين هم جزء من الأهالي الذين يعانون التشرد والمجاعة». وأشارت إلى «تحديث بيانات 300 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الدعم من المؤسسات الإغاثية الشريكة، من أجل مضاعفة الدعم المادي وغير المادي للأسر الفقيرة». وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.

بدورها، اعتبرت «الأونروا» أن قيود إسرائيل المشددة على وصول المساعدات لقطاع غزة تجعل تقديم الاستجابة الإنسانية «أمراً صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً».

وقالت مسؤولة الاتصالات بـ«الأونروا» لويز ووتردج، في تصريحات صحفية أمس، أن «القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على وصول المساعدات لغزة تجعل تقديم الاستجابة الإنسانية أمراً صعباً للغاية إن لم يكن مستحيلاً».

وشددت: «نحن بحاجة إلى وصول مستمر ويمكن التنبؤ به حتى نتمكن من تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة». وفي معرض وصفها لمعاناة فرق الإغاثة بغزة، قالت ووتردج: «نكافح للحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية على إدخال المساعدات، وتسليمها بهدف ضمان سلامة فرقنا وسلامة المساعدات بآن واحد». واختتمت بالقول: «لدينا أطباء وممرضون يعملون في غزة، لكن ما فائدة تواجدهم مع عدم توفر الدواء بسبب القيود الإسرائيلية المشددة». ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية تخصص بشأن مسألة إعمار قطاع غزة. وسيستمع الأعضاء إلى إحاطة تقدمها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ بما يتماشى مع القرار 2720. ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل على قطاع غزة، غارات خلفت أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطيني. وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال «إبادة جماعية»، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.