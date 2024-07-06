السبت 6 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل شخص وإصابة 79 آخرين جراء إعصار شرقي الصين

مقتل شخص وإصابة 79 آخرين جراء إعصار شرقي الصين
6 يوليو 2024 09:44

لقي شخص حتفه وأصيب 79 آخرون بعدما ضرب إعصار محافظة دونغمينغ بمقاطعة شاندونغ بشرقي الصين أمس الجمعة حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلى أن مكتب إدارة الطوارئ في المحافظة أوضح أن الإعصار ضرب مقر المحافظة وبلدة تساييوانجي وبلدة شاوه في حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في الأضرار الناجمة عن الإعصار.

أخبار ذات صلة
إجلاء الآلاف بعد تسرب المياه من سد بالصين
إعصار بيريل يشتد مجدداً في طريقه إلى المكسيك

ووفقا لمديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة، وقع إعصار في محافظة يينان في شاندونغ الخميس الماضي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويبلغ متوسط عدد الأعاصير في مقاطعة شاندونغ 1.5 إعصار كل عام، وفقا لبيانات المركز الوطني للمناخ.

 

المصدر: وام
إعصار
الصين
آخر الأخبار
تنويه من شرطة أبوظبي بشأن ترك المركبة في حالة تشغيل
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي بشأن ترك المركبة في حالة تشغيل
اليوم 14:02
البرازيل تستضيف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
الرياضة
البرازيل تستضيف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية
اليوم 14:00
محمد بن زايد يهنئ مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
علوم الدار
محمد بن زايد يهنئ مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
اليوم 13:58
العاملون بالإذاعة والتلفزيون القبرصية ينظمون إضراباً
الأخبار العالمية
العاملون بالإذاعة والتلفزيون القبرصية ينظمون إضراباً
اليوم 13:45
ملك تايلاند يشيد بالأزهر الشريف وجهود «حكماء المسلمين»
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يشيد بالأزهر الشريف وجهود «حكماء المسلمين»
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©