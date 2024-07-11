الرئيس الجزائري يترشح لولاية ثانية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إنه سيترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المتوقع إجراؤها في السابع من سبتمبر المقبل.

وحصل تبون على دعم الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال تبون، الذي انتخب في ديسمبر 2019 لولاية مدتها خمس سنوات "نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات والشباب، أعلن ترشحي لعهدة ثانية مثلما يسمح الدستور".

وسيواجه تبون مرشحين من المعارضة لكنهم منقسمين.

وينافس في الانتخابات يوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية، ولويزة حنون من حزب العمال وآخرون.

والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا.

وتتوقع زيادة إنتاجها من الغاز إلى 200 مليار متر مكعب سنويا في الأشهر الخمسة المقبلة.