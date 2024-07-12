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مفقودون في انهيار أرضي باليابان

آثار انهيار أرضي في اليابان(أرشيفية)
12 يوليو 2024 10:12

فقد ثلاثة أشخاص في أعقاب إنهيار أرضي تسبب في طمر مبنى سكني بغربي اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنته الشرطة ورجال الإطفاء.

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وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الانهيار الأرضي وقع في مدينة ماتسوياما بمحافظة إهيمي في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من هطول أمطار غزيرة بشكل رئيسي في غرب اليابان، ودعت السكان إلى توخي الحذر الشديد تحسبا للانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه مع استمرار هطول الأمطار على المنطقة المطلة على المحيط الهادئ من غرب إلى شرق اليابان حتى يوم السبت، فمن المرجح أن تكون الظروف الجوية غير مستقرة للغاية.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
انهيارات أرضية
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