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عشرات القتلى جراء أمطار غزيرة في أفغانستان

منزل مدمر جراء فيضانات في أفغانستان
15 يوليو 2024 21:33

قضى 35 شخصا على الأقل وأصيب 230 آخرون، اليوم الاثنين، جراء أمطار مصحوبة بعواصف عنيفة في مدينة جلال آباد وضواحيها في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول محلي.
وأعلن قريشي بادلون، رئيس دائرة الإعلام والثقافة في هذا الإقليم المتاخم لباكستان، أنه "مساء الاثنين، أودت الأمطار الناجمة عن العواصف الرعدية، بحياة 35 شخصا وأصابت 230 آخرين في جلال آباد وبعض مناطق ننكرهار".
وقال بادلون إن حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع، مضيفا أنه تم نقل "الجرحى والقتلى إلى مستشفى فاطمة الزهراء في جلال آباد".
وأوضح أن العدد الكبير للضحايا مردّه "الأمطار الغزيرة التي تسببت في سقوط أشجار وجدران وسقوف منازل".

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المصدر: وكالات
أفغانستان
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