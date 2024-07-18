«الناتو» يدعو واشنطن لمواصلة دعم أوكرانيا

لندن (أ ف ب)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، أهمية استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في قصر بلينيم قرب أكسفورد في المملكة المتحدة إن «الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف وكندا يمكنها بالتأكيد القيام بالمزيد، ولكن من الأهمية بمكان أن تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم إلى أوكرانيا».

وأضاف ستولتنبرغ رداً على سؤال عن احتمال وقف المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض: «ينبغي أن يكون ذلك جهداً مشتركاً بين أميركا الشمالية وأوروبا، والولايات المتحدة هي الحليف الأكثر أهمية. من هنا، أتوقع أن يواصل (الأميركيون) دعم أوكرانيا».

وتثير هذه الفرضية قلق قسم من دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، وخصوصاً منذ اختار ترامب جاي دي فانس لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. ويعارض فانس بشدة استمرار الدعم الأميركي لكييف.

لكن ستولتنبرغ اعتبر أن «من مصلحة الولايات المتحدة وأمنها أن تدعم أوكرانيا».

وكان أكثر من 45 من قادة أوروبا اجتمعوا أمس، قرب أكسفورد في المملكة المتحدة، حيث سيشدد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر على رغبته في وضع تصور جديد للعلاقات مع شركائه الأوروبيين، ولا سيما في مجال الأمن.

وعلى جدول أعمال القمة الرابعة للجماعة السياسية الأوروبية التي تُعقد في قصر بلينيم، مسقط رأس ونستون تشرشل، يأتي دعم كييف والديموقراطية وأمن الطاقة والهجرة.

وقال زعيم حزب «العمال» ستارمر الذي وصل إلى السلطة في المملكة المتحدة حديثاً، إنه يريد «اغتنام الفرصة لتجديد علاقتنا مع أوروبا»، بعد الخلافات التي ظهرت مع حكومات «المحافظين» السابقة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.