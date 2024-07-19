الجمعة 19 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يتعهد باتخاذ إجراء ضد المركبات الكهربائية

ترامب يتعهد باتخاذ إجراء ضد المركبات الكهربائية
19 يوليو 2024 11:13

استخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطاب ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية لانتقاد سياسات الرئيس جو بايدن بشأن المركبات الكهربائية، متعهداً باتخاذ إجراء ضدها، في أول يوم له في المنصب. 
 وقال ترامب في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي «سوف أنهي تفويض المركبات الكهربائية في اليوم الأول. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى إنقاذ صناعة السيارات الأميركية من زوالها بالكامل، وهو ما يحدث الآن، وتوفير آلاف وآلاف الدولارات للعملاء الأميركيين لكل سيارة»، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الجمعة.
 وفي حين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ليس لديها تفويض حول المركبات الكهربائية، إلا أن منتقدي حدود تلوث الهواء الجديدة، الصادرة من قبل وكالة حماية البيئة في مارس الماضي، ذكروا أنهم سيجبرون شركات صناعة السيارات على بيع المركبات الكهربائية بشكل غير قانوني.
 جاءت تصريحات ترامب بشأن المركبات الكهربائية، قبل لحظات فقط من انتقاده لما قال إنها تريليونات الدولارات من الإنفاق المسرف «الذي له علاقة بعملية الاحتيال الخضراء الجديدة».
 وأضاف ترامب أنه سيوجه المال بدلا من ذلك لمشروعات، مثل الطرق والجسور والسدود، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور كيف سيفي بتعهده.
 ولم يخف ترامب ازدرائه بالمركبات الكهربائية، زاعما أنها لا تعمل وستفيد الصين والمكسيك، بينما تضر بعمال السيارات الأميركيين. وفي المقابل، جعل بايدن التحول إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات، أحد أهم سياساته المناخية والصناعية وحدد هدفا أن يكون 50% من جميع مبيعات المركبات الجديدة كهربائية بحلول عام 2030. 

أخبار ذات صلة
وستبروك ينتقل إلى ناجتس
فييرا يقترب من تدريب أميركا
المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
أميركا
آخر الأخبار
أكبر تغطية مباشرة لحفل افتتاح «باريس 2024»
الرياضة
أكبر تغطية مباشرة لحفل افتتاح «باريس 2024»
اليوم 12:55
هيولماند يستقيل من تدريب الدنمارك
الرياضة
هيولماند يستقيل من تدريب الدنمارك
اليوم 12:47
«التدخين» يُبعد قائدة اليابان للجمباز من «أولمبياد باريس»
الرياضة
«التدخين» يُبعد قائدة اليابان للجمباز من «أولمبياد باريس»
اليوم 12:40
وستبروك ينتقل إلى ناجتس
الرياضة
وستبروك ينتقل إلى ناجتس
اليوم 12:31
تعليق الحركة الجوية في مطار برلين
الأخبار العالمية
تعليق الحركة الجوية في مطار برلين
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©