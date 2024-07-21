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سفن حربية روسية تجري تدريبات في البحر الأبيض

سفينة حربية روسية (أرشيفية)
21 يوليو 2024 18:52

ذكرت وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء، اليوم الأحد نقلا عن وزارة الدفاع، أن سفنا حربية روسية أجرت تدريبات في البحر الأبيض المتوسط لحراسة مجموعة من السفن والدفاع عنها فيما وصفته بأنه مناورات قتالية روتينية.
وخلال المناورات، تدربت سفينتان صغيرتان من النوع المضاد للغواصات، هما "أونيجا" و"ناريان-مار"، على تنظيم الاستخدام القتالي للأسلحة ومعدات الحرب الإلكترونية اللاسلكية في سيناريو هجوم متزامن من الجو والبحر.
ونقلت "تاس"، عن بيان لوزارة الدفاع، القول "في اليوم السابق، نفذت السفينتان الصغيرتان المضادتان للغواصات أونيجا وناريان-مار مهام تدريبية وقتالية لصد هجوم جوي من قبل عدو مشروط".
وأضافت الوكالة أن السفن الحربية أطلقت النار من أنظمة صواريخ مضادة للطائرات ومدافع بحرية في محاكاة لقصف أهداف جوية في أثناء تدريبات على الدفاع الجوي.

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المصدر: رويترز
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روسيا
البحر الأبيض المتوسط
تدريبات عسكرية
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