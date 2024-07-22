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البنك المركزي المصري: انخفاض الدين الخارجي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية

مقر البنك المركزي المصري
22 يوليو 2024 23:08

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024 مقارنة بـ168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة 8.43%، مشيرا إلى أن  هذا الانخفاض هو الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية.
وقال البنك، في بيان، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل أعلى مستوياته عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، موضحا أن هذه الأرصدة يمكنها تغطية 7.9 شهر من الواردات السلعية.
وأكد البنك أن تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية زادت بنسبة 200%، بما في ذلك ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

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