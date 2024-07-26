إجلاء الآلاف جراء الأمطار في اليابان

لقي شخصان على الأقل حتفهما في اليابان الجمعة بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب الأنهر، مما أدى إلى إجلاء أربعة آلاف شخص وفقا للسلطات ووسائل الإعلام.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن السلطات المحلية في مقاطعتي ياماغاتا وأكيتا شمال جزيرة هونشو الرئيسية، أصدرت إشعارات بإجلاء أكثر من 200 ألف شخص.

وذكرت قناة «إن إتش كاي» اليابانية أن ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص تم نقلهم إلى ملاجئ.

وفاض نهران في ياماغاتا ونهر في أكيتا، بحسب قناة إن إتش كاي التي بثت مشاهد تظهر تدفقا غزيرا لمياه بنية تجرف عدة سيارات منها سيارة للشرطة.

في ياماغاتا عثر على شرطي في العشرين كان يبحث عن مفقود وسط المياه ثم أُعلنت وفاته، بحسب ما صرح متحدث باسم الشرطة المحلية لفرانس برس.

وفي شمال منطقة أكيتا تم العثور على جثة وفقا لتقارير إعلامية. وتحاول الشرطة تحديد ما إذا كانت لرجل مفقود سابقا يبلغ 86 عاما.

ولا يزال العديد من الأشخاص مفقودين بينهم مسعف وشرطي مسؤول أيضا عن عمليات البحث ورجل في الستين فقد منذ انزلاق للتربة أثناء أعمال شق طرق في بلدة يوزاوا في أكيتا وفقا للإعلام.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى مستوى تأهب لتساقط أمطار غزيرة في ياماغاتا هذا الأسبوع. ثم خفضت مستوى الانذار لدرجة واحدة على مقياسها المؤلف من خمس درجات.