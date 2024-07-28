الإثنين 29 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق في غابات سيبيريا تلتهم مليون هكتار

حرائق في غابات سيبيريا تلتهم مليون هكتار
29 يوليو 2024 01:14

موسكو (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
إجلاء آلاف السكان جراء حريق "بارك فاير" في كاليفورنيا
حرائق الغابات في «أوريجون» الأميركية تدمر 1500 كيلومتر مربع

انتشرت حرائق الغابات المدمرة في سيبيريا على مساحة تزيد على مليون هكتار في منطقة ساخا، حسبما ذكرت السلطات أمس. ويشتعل حالياً أكثر من 130 حريقاً متفرقاً في المنطقة، حيث يشارك حوالي 2000 شخص في جهود مكافحة الحرائق على الأرض ومن الجو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع المدني في العاصمة ياكوتسك. كما نشرت الوزارة مقطع فيديو لطائرة إطفاء تسقط أطناناً من المياه فوق الغابات التي تستعر بها النيران. وذكر تقرير وزارة الدفاع المدني أن 52 منطقة محلية تكافح الدخان الناتج عن الحرائق. وقال التقرير، إنه تم أخذ عينات من الهواء، وفي مدينتين وقريتين، تم تجاوز الحدود.   وبسبب حرائق الغابات، فرضت حالة الطوارئ بالمنطقة الواقعة في شمال شرق روسيا منذ أسابيع. كما تستعر الحرائق في العديد من المناطق الأخرى . وأدت حرائق الغابات والغابات الواسعة النطاق في منطقة القطب الشمالي إلى تطور كبير للدخان خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى إغراق العديد من المدن بالدخان الكثيف.
 وتكافح روسيا الحرائق كل عام، والتي تدمر مساحات كبيرة من الغابات. وتعزو خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي حرائق الغابات الواسعة النطاق في جمهورية ساخا الروسية إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومستويات هطول الأمطار الأقل من المعتاد في المنطقة. وتشير بيانات كوبرنيكوس إلى أن درجات الحرارة في المناطق المتضررة تصل إلى 7 درجات مئوية أعلى من المتوسط طويل الأجل من عام 1991 إلى عام 2020، مصحوبة بجفاف شديد.

حرائق الغابات
سيبيريا
الأمطار
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
اليوم 09:17
مبابي خارج قائمة الريال في جولة أميركا
الرياضة
مبابي خارج قائمة الريال في جولة أميركا
اليوم 12:45
جائزة الإبداع الرياضي تُحفّز الرياضيين العرب للتألق في «أولمبياد باريس»
الرياضة
جائزة الإبداع الرياضي تُحفّز الرياضيين العرب للتألق في «أولمبياد باريس»
اليوم 12:30
محكمة جنح أبوظبي تغرم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة التوطين الصوري
علوم الدار
محكمة جنح أبوظبي تغرم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة التوطين الصوري
اليوم 12:23
علم الإمارات
علوم الدار
حاكم تتارستان يشيد بجهود الإمارات في إعلاء قيم التسامح والتعايش
اليوم 12:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©