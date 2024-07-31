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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الهند

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الهند
31 يوليو 2024 11:42

 قال مسؤولون حكوميون محليون، إن الانهيارات الأرضية التي ضربت ولاية كيرالا بجنوبي الهند أودت بحياة ما لا يقل عن 156 شخصاً، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين الذين يخشى أنهم حوصروا أسفل الطمي والأوحال والركام.

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ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في الهند

ووقعت انهيارات أرضية في منطقة واياناد في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، مما أدى لحصار الأشخاص في منازلهم أثناء نومهم. وأفادت صحيفة هندو بأن الحكومة المحلية  تقوم بجمع البيانات بشأن الأشخاص المقيمين في المنطقة والذين تم العثور عليهم بعد الانهيارات الأرضية والذين مازالوا مفقودين.

ويقوم مهندسو الجيش ببناء جسر مؤقت لإنقاذ الأشخاص من مدينة مونداكاي التي تقطعت بها السبل تماماً. ويقيم أكثر من 3000 شخص في أماكن إيواء تمت إقامتها في أماكن أكثر أمناً. ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار.

المصدر: وكالات
الانهيارات الأرضية
انهيارات أرضية
الهند
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