الخميس 1 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: 75 ألف نازح باليمن منذ مطلع 2024

فتاة تحمل طفلاً في مخيم للنازحين داخلياً في عدن (أرشيفية)
1 أغسطس 2024 01:08

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قلق أممي من استهداف إسرائيل مناطق سكنية مكتظة في بيروت
دعم أممي عاجل لـ195 ألف لاجئ سوداني في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 75 ألف شخص في اليمن جراء تصاعد النزاع بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وظروف الطقس القاسية منذ مطلع 2024، وفق تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، على حسابه عبر منصة «إكس» أمس.
وقال التقرير: «أدى تصاعد الصراع بين الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي، وظروف الطقس القاسية إلى نزوح أكثر من 75 ألفاً، و600 شخص في اليمن منذ بداية العام الحالي».
وفي 15 أبريل الماضي، كشف المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في إحاطة لمجلس الأمن، عن تصعيد للأعمال العدائية في جبهات عدة بالبلاد، محذراً من عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة حال الاستمرار في التصعيد.
وأوضح الصندوق أن آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة في اليمن بقيادة الصندوق قدمت الإغاثة الطارئة لـ 96 % من أولئك النازحين في 18 محافظة متضررة.
وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت عدة مناطق باليمن لسيول أدت إلى وفيات وأضرار مادية لحقت بممتلكات آلاف الأسر.
كما أشار إلى أن الصندوق يهدف خلال 2024 إلى حشد تمويل بقيمة 70 مليون دولار للحفاظ على دعمه وخدماته الهامة للنساء والفتيات.
وتفاقم السيول من مأساة السكان الذين يشتكون من هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات.
وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، في أحدث تقرير له بشأن آثار الفيضانات في اليمن، إن الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة تسببت بمقتل وإصابة 413 شخصاً خلال الموسم المطري في العام 2023.
وأكد الاتحاد الدولي أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ والأقل استعداداً لمواجهة الصدمات المناخية، وبالتالي فإن المخاطر الطبيعية كالأمطار الغزيرة والفيضانات لها عواقب مدمرة على المجتمعات المحلية التي تعاني في الأصل من آثار صراع مدمر لايزال متواصلاً منذ أكثر من 9 سنوات.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، أن حل أزمة البلاد تتمثل في خارطة طريق تتضمن 3 مراحل تبدأ بوقف لإطلاق النار بين الحكومة وجماعة الحوثي.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي ممثلين عن مكونات سياسية يمنية في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وذكر العليمي أن «خارطة الطريق لحل الأزمة مع جماعة الحوثي تتضمن 3 مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى تبدأ بوقف لإطلاق النار وتنفيذ إجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة».
وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن الذهاب إلى حوار يمني - يمني لصياغة أسس فترة انتقالية والتي ستكون مرحلة ثالثة ضمن خارطة الطريق.

الأمم المتحدة
الأزمة في اليمن
اليمن
الأزمة اليمنية
جماعة الحوثي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
الرياضة
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
اليوم 21:00
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
اليوم 20:54
رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال
الأخبار العالمية
إستونيا تشدد الضوابط الجمركية على الحدود مع روسيا
اليوم 20:51
طائرات تقل سجناء في مطار في أنقرة
الأخبار العالمية
تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©