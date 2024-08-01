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19 قتيلاً بانفجار في نيجيريا

أفراد من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
2 أغسطس 2024 01:04

كانو - نيجيريا (أ ف ب) 

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وقع انفجار في مقهى بقرية في شمال شرق نيجيريا، أسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 20 بجروح، وفقاً لما أعلنته، أمس، مصادر أمنية نيجيرية.
ووقع الانفجار ليل الأربعاء الخميس في قرية كاووري في ولاية برنو، وكان من بين الأكثر دموية في السنوات الأخيرة في شمال شرق نيجيريا.
وقال شاهد عيان لوسائل الإعلام إن الانفجار وقع في مقهى للشاي في قرية كاووري الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً عن عاصمة الولاية ميدوغوري، في حدود الساعة الثامنة مساءً، وإنه تم انتشال 19 جثة وإنقاذ 27 جريحاً.
وجاء الهجوم بعدما قتل انتحاريون 32 شخصاً في منطقة غووزا بولاية برنو قبل أسابيع، عندما استهدفوا حفل زفاف ومستشفى وجنازة.
ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن انفجار كاووري ولا عن هجمات غووزا. ولكن تنشط في الولاية جماعة «بوكو حرام» وخصمها تنظيم «داعش» بغرب أفريقيا.
بات وقوع تفجيرات كبيرة في البلدات النيجيرية أمراً نادراً منذ أن استطاع الجيش إبعاد المجموعات المسلحة عن المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها في ذروة الاضطرابات عام 2014، رغم أن عناصرها ما زالوا ينفّذون هجمات إرهابية في المناطق الريفية.  

بورنو
ولاية بورنو
نيجيريا
بوكو حرام
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