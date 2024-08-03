الأحد 4 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحديد موعد اجتماع ما قبل محاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
4 أغسطس 2024 00:08

أظهرت وثيقة قضائية، السبت، أن تانيا تشوتكان قاضية المحكمة الجزئية الأميركية حددت يوم 16 أغسطس الجاري موعدا لاجتماع ما قبل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بمحاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 على نحو يخالف القانون.
يأتي قرار تشوتكان بعد يوم من استعادتها الاختصاص القضائي في هذه القضية التي كانت متوقفة منذ ثمانية أشهر تقريبا للسماح لترامب بالحصول على حكم يتعلق بحصانته الرئاسية.
ومن المتوقع أن تقرر القاضية، خلال الأسابيع المقبلة، ما سيتم حذفه من لائحة الاتهام التي قدمها المستشار الخاص جاك سميث بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يحق لهم الحصول على حصانة واسعة النطاق فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الرسمية خلال تقلدهم المنصب.
كان ترامب قد دفع ببراءته من أربع تهم جنائية بالتآمر بهدف إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وقالت تشوتكان، في وثيقة قضائية صدرت السبت، إن ترامب لن يكون ملزما بالمثول أمام المحكمة لحضور هذا الاجتماع المتعلق ببحث جوانب القضية. وطُلب من جميع الأطراف اقتراح جدول زمني لإجراءات ما قبل المحاكمة بحلول التاسع من أغسطس الجاري.
كانت تشوتكان رفضت طعن ترامب الذي قدمه في أكتوبر الماضي لإلغاء التهم الموجهة إليه.
وقالت إنه سيكون بوسع ترامب الطعن مجددا بعد الفصل في كل الأمور المتعلقة بالحصانة.
وبعد قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في الأول من يوليو الماضي والذي منح ترامب حصانة من الملاحقة القضائية على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس، سيكون من المستحيل تقريبا المضي في المحاكمة الجنائية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

أخبار ذات صلة
ترامب يقترح «فوكس نيوز» للمناظرة وهاريس ترفض
الرئيس الأميركي الأسبق كارتر يريد البقاء حيا للتصويت لهاريس
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
محاكمة جنائية
الانتخابات الرئاسية الأميركية
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
الرياضة
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
اليوم 12:15
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
الرياضة
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
اليوم 12:11
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
الرياضة
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
اليوم 12:02
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
الرياضة
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©