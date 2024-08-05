الثلاثاء 6 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيل وجرحى في انهيار جليدي بجبل مون بلان

جبل مون بلان(أرشيفية)
5 أغسطس 2024 16:25

لقي شخص حتفه جراء انهيار جليدي على جبل مون بلان، أعلى جبل في أوروبا. وأعلنت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث. وسقطت كتل من الجليد في منطقة جبل مون بلان دو تاكول على ارتفاع 4100 متر فوق مستوى سطح البحر في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. ويطلق على هذه الأبراج الجليدية اسم سيراك. كان هناك إجمالي 15 شخصا في محيط المنطقة عندما سقطت كتل كبيرة من الجليد والثلوج والحطام. ويعتقد أن سقوط الأبراج الجليدية "سيراك" كان جراء سبب طبيعي. ويذكر أن جبل مون بلان معرض بشدة لظروف الطقس، وتقع حوادث  بين الحين والآخر، بسبب ارتفاع الجبل الذي يزيد على 4800 متر.

المصدر: وكالات
انهيار جليدي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
ضباط أمن يقومون بدورية شرق لندن
الأخبار العالمية
إصابة شرطيين في بليموث مع استمرار الاضرابات في بريطانيا
اليوم 12:31
تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الحالة الجوية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 12:18
المستشفى الإماراتي الميداني(أرشيفية)
علوم الدار
المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة
اليوم 12:08
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
الرياضة
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©