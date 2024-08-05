قتيل وجرحى في انهيار جليدي بجبل مون بلان

لقي شخص حتفه جراء انهيار جليدي على جبل مون بلان، أعلى جبل في أوروبا. وأعلنت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث. وسقطت كتل من الجليد في منطقة جبل مون بلان دو تاكول على ارتفاع 4100 متر فوق مستوى سطح البحر في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. ويطلق على هذه الأبراج الجليدية اسم سيراك. كان هناك إجمالي 15 شخصا في محيط المنطقة عندما سقطت كتل كبيرة من الجليد والثلوج والحطام. ويعتقد أن سقوط الأبراج الجليدية "سيراك" كان جراء سبب طبيعي. ويذكر أن جبل مون بلان معرض بشدة لظروف الطقس، وتقع حوادث بين الحين والآخر، بسبب ارتفاع الجبل الذي يزيد على 4800 متر.