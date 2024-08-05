السيسي: الوضع في المنطقة يتطلب ضبط النفس والحكمة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي أكد، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في القاهرة، أن "الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة".

وأضاف أن الرئيس المصري استعرض مع وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار المتحدث إلى أن الآراء توافقت خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي مع أهمية استمرار جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة الذين يعانون أوضاعا معيشية وصحية غير إنسانية.

وتساهم مصر وقطر حاليا في جهود الوساطة الرامية إلى وقف الحرب الدائرة في غزة.