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إجلاء 28 ألفاً شمال شرقي الصين جراء الفيضانات

إجلاء 28 ألفاً شمال شرقي الصين جراء الفيضانات
7 أغسطس 2024 01:01

شنيانغ - الصين (وام) 

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أجلت السلطات المحلية أكثر من 28 ألف شخص من سكان مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين في أعقاب موجة جديدة من الأمطار الغزيرة، حيث تجاوز منسوب المياه في ستة أنهار بالمقاطعة مستويات التحذير.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الأمطار الغزيرة التي ضربت العديد من أجزاء المقاطعة يومي الأحد والاثنين وصلت إلى أعلى منسوب لهطول للأمطار في منطقة شينغلونغتاي في مدينة بانجين، ما أدى إلى قيام ثماني مدن من أصل 14 مدينة تابعة للمقاطعة بتفعيل بتفعيل استجابات طارئة من المستوى الثالث أو الرابع فيما توقع المرصد الجوي بالمقاطعة هطول المزيد من الأمطار اليوم . يذكر أن لدى الصين نظام استجابة للطوارئ مؤلف من أربعة مستويات لمكافحة الفيضانات.

الصين
الفيضانات
أمطار غزيرة
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