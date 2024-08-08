السيسي: وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضروري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والدفع بمسار سياسي قائم على حل الدولتين لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري مع كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، حيث تطرق الاتصال إلى الأوضاع الدولية والإقليمية.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي أوضح، خلال الاتصال، رؤية مصر لكيفية استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر. كما استعرض مستجدات الجهود المصرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

وأكد السيسي على أهمية إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على استمرار التنسيق المكثف مع مصر، في إطار الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط.