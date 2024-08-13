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بولندا توقع عقداً لشراء 96 مروحية أباتشي أميركية

بولندا توقع عقداً لشراء 96 مروحية أباتشي أميركية
14 أغسطس 2024 01:02

وارسو(أ ف ب) 

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وقّعت بولندا الثلاثاء اتفاقاً نهائياً مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 96 مروحية قتالية من طراز أباتشي، وفق ما أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش. وسرّعت بولندا عملية تحديث قواتها المسلحة بعد الأزمة الأوكرانية في عام 2022. وقال الوزير إنها «عملية شراء تاريخية... تشمل 96 مروحية هجومية وقتالية فائقة الحداثة من طراز 
أباتشي AH-64E Apache»، مضيفاً أن قيمة الصفقة «تبلغ 10 مليارات دولار» أي 9.14 مليار يورو. وهذا الاتفاق هو الأحدث في سلسلة العقود التي وقعتها بولندا مع الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة. وأعلنت وارسو يوم الجمعة الماضي عن اتفاق لشراء مئات من صواريخ AIM-120C AMRAAM، ثم أعلنت أول أمس الاثنين توقيع عقد لإنتاج 48 من قاذفات صواريخ باتريوت الأميركية التصميم. وبصفتها دولة مجاورة وداعماً قوياً لأوكرانيا، ستخصص بولندا هذا العام أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، وهو مبلغ يقارب 33 مليار دولار، أي ضعف نسبة 2% التي طلبها حلف شمال الأطلسي.

الولايات المتحدة
حلف شمال الأطلسي
بولندا
أباتشي الأميركية
بوينغ
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