النمسا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب

فيينا (رويترز)

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر أمس إنه سيطرح إجراءات لتعزيز قدرة النمسا على مكافحة الإرهاب بعد أن أحبطت السلطات الأسبوع الماضي مؤامرة يُشتبه في أنها مستلهمة من تنظيم «داعش» استهدفت حفلاً موسيقياً كان من المقرر أن تقيمه تايور سويفت في فيينا. وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس قال نيهامر إنه سيطرح حزمة من الإجراءات لتعزيز «التحرك الحاسم في مواجهة الأنشطة الإرهابية»، وأرفق رابطا لتقرير إعلامي يفند خططه لتعزيز قدرات وكالات الاستخبارات المحلية.

وحدد التقرير الذي أرفقه نيهامر أربع نقاط تشمل منح أجهزة الأمن القدرة على مراقبة التواصل عبر تطبيقات المراسلة، وهو إجراء غير مسموح به حالياً في النمسا. وقال نيهامر، المحافظ الذي يسعى لإعادة انتخابه الشهر المقبل، إن النمسا بحاجة إلى منح وكالات الاستخبارات المزيد من الصلاحيات لفك تشفير الرسائل.