الأربعاء 14 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النمسا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب

النمسا تعتزم تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب
14 أغسطس 2024 01:02

فيينا (رويترز) 

أخبار ذات صلة
18 قتيلاً و14 مفقوداً بهجوم مسلح في الكونغو الديمقراطية
فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم المستوطنين في الضفة

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر أمس إنه سيطرح إجراءات لتعزيز قدرة النمسا على مكافحة الإرهاب بعد أن أحبطت السلطات الأسبوع الماضي مؤامرة يُشتبه في أنها مستلهمة من تنظيم «داعش» استهدفت حفلاً موسيقياً كان من المقرر أن تقيمه تايور سويفت في فيينا. وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس قال نيهامر إنه سيطرح حزمة من الإجراءات لتعزيز «التحرك الحاسم في مواجهة الأنشطة الإرهابية»، وأرفق رابطا لتقرير إعلامي يفند خططه لتعزيز قدرات وكالات الاستخبارات المحلية.
وحدد التقرير الذي أرفقه نيهامر أربع نقاط تشمل منح أجهزة الأمن القدرة على مراقبة التواصل عبر تطبيقات المراسلة، وهو إجراء غير مسموح به حالياً في النمسا. وقال نيهامر، المحافظ الذي يسعى لإعادة انتخابه الشهر المقبل، إن النمسا بحاجة إلى منح وكالات الاستخبارات المزيد من الصلاحيات لفك تشفير الرسائل.

النمسا
كارل نيهامر
الإرهاب
مكافحة الإرهاب
داعش
آخر الأخبار
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
الرياضة
أهلاً بـ «الليجا».. الدوري الإسباني ينطلق بـ «توقيت بلباو»
اليوم 11:49
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
الرياضة
شو يواصل الغياب من أوتار الركبة إلى ربلة الساق
اليوم 11:30
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
الترفيه
روسيا تطور أقماراً اصطناعية لدراسة الغلاف الجوي
اليوم 11:20
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
الرياضة
«الفرسان» يترقب هوية منافسيه في «الوعاء الأول»!
اليوم 11:20
دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد
الرياضة
دي ليخت ومزراوي بألوان مانشستر يونايتد في الموسم الجديد
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©