إيطاليا: سنطلق مشروعاً لإعادة إعمار غزة

روما (وكالات)

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه سيقترح على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، على مستوى «مجموعة السبع»، مشروعاً ليس فقط لإعادة الإعمار الإنساني، بل وأيضاً لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وأكد تاياني أمس، أن «إيطاليا مستعدة لإرسال فرقة عسكرية للعمل في المرحلة الانتقالية التي يجب أن تديرها الأمم المتحدة وتقودها الدول العربية، نحو ولادة دولة فلسطينية وتوحيد القطاع والضفة الغربية».