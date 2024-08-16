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الصين تبدأ فحص الوافدين للكشف عن فيروس جدري القرود

الصين تبدأ فحص الوافدين للكشف عن فيروس جدري القرود
16 أغسطس 2024 09:26

ستبدأ الصين في فحص الأشخاص القادمين إلى البلاد للكشف عن فيروس "إم بوكس" (جدري القرود) لمدة ستة أشهر قادمة، وفقت لما أعلنته إدارة الجمارك في البلاد اليوم الجمعة.
وأوضحت الجمارك أنه سيجري فحص أي شخص يدخل الصين من دول لديها حالات إصابة بالفيروس، أو من كانوا على اتصال بحالات إصابة مؤكدة، أو من تظهر عليهم أعراض الفيروس. كما يجب تعقيم المركبات والبضائع وغيرها من الواردات القادمة من المناطق التي توجد بها حالات إصابة بـ"إم بوكس" (جدري القرود)، وفقا للبيان.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي، وهو أعلى مستوى من التحذير لديها، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس "إم بوكس" (جدري القرود) في أفريقيا. وأشارت المنظمة إلى وجود خطر يتمثل في إمكانية انتشار "إم بوكس" (جدري القرود) دوليا مرة أخرى بعد تفشيه في عام 2022، مما قد يشكل خطراً صحياً واسع الانتشار.
وأعلنت السويد يوم الخميس تسجيل أول حالة مؤكدة خارج أفريقيا للسلالة الجديدة من "إم بوكس" (جدري القرود). ويعتبر فيروس "إم بوكس" (جدري القرود) قريبا من فيروس الجدري. ويسبب الفيروس ظهور آفات جلدية، وحمى وآلام عضلية. وهناك لقاحان متاحان، لكن هناك نقص فيهما في أفريقيا.

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المصدر: د ب أ
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