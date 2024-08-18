إصابة 3 جنود من «اليونيفيل» جراء انفجار في جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)

أعلنت قوات حفظ السلام «اليونيفيل» أن 3 جنود تابعين لـ«اليونيفيل» أصيبوا أمس، بجروح طفيفة إثر وقوع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط بلدة «يارين» جنوبي لبنان.

وأضافت «اليونيفيل» في بيان أن «جميع جنود حفظ السلام، الذين كانوا يقومون بدورية أثناء وقوع الانفجار، عادوا بسلام إلى قاعدتهم، ونحن نحقق في الحادث».

وشددت أنها «تذكر بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين».

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية ذكرت في وقت سابق أن «الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين متتاليتين على بلدة الضهيرة»، التي تبعد قرابة كيلومتر واحد عن يارين، ما أدّى إلى وقوع إصابات.

ورجّح مصدر في «اليوينفيل»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن يكون الانفجار الذي تسبب بإصابة جنود القوة بجروح ناجماً عن غارة جوية قريبة، وليس استهدافاً مباشراً.