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أستراليا تقر بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

محطة للطاقة الشمسية (أرشيفية)
21 أغسطس 2024 08:42

أقرّت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، خطّة لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في شمال البلاد، في مشروع أكدت أنه سيكون "أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم".

وقالت تانيا بليبرسيك وزيرة البيئة الأسترالية، إنّ هذه المزرعة الشمسية الضخمة ستولّد ما يكفي من الطاقة الكهربائية لتشغيل ثلاثة ملايين منزل، مؤكدة أنّ المشروع يتضمّن ألواحاً شمسية وبطاريات، وفي مرحلة لاحقة سيتم ربطه بواسطة كابل بسنغافورة لتصدير الطاقة إليها.

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ومشروع سانكيبل، البالغ مساحته 12000 هكتار، يقع في الإقليم الشمالي المشمس، وسيوفّر أربعة غيغاواط في الساعة ستخصص للاستخدام المنزلي ، كما سيوفّر 2 غيغاواط في الساعة سيتم تصديرها إلى سنغافورة عبر كيبل بحري.

المصدر: وام
الطاقة الشمسية
الاستدامة
الطاقة النظيفة
أستراليا
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