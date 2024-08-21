منظمات إغاثة دولية تدعو إلى حملة لقاحات ضد شلل الأطفال

غزة (الاتحاد)

دعت منظمات إغاثة دولية وعاملون في مجال الصحة إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، لتتمكن من تقديم لقاحات شلل الأطفال.

وشددت المنظمات على ضرورة تسليم لقاحات شلل الأطفال إلى غزة في أقرب وقت ممكن، بحسب بيان مشترك، أمس، صدر عن 20 منظمة إغاثة دولية وعاملين في مجال الصحة. وأشارت إلى أن «ما لا يقل عن 50 ألف طفل ولدوا خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة، وأن فرصتهم في التلقيح منخفضة بسبب انهيار النظام الصحي». ولفتت إلى أن «انقطاع اللقاحات المنتظمة للأطفال الأكبر سناً، من بين نحو مليون طفل في غزة، بسبب العنف والتهجير». وأوضحت أن «عودة ظهور فيروس شلل الأطفال في غزة هو نتيجة مباشرة لتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والقيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية».