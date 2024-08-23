مقتل 7 أشخاص جراء حريق بفندق في كوريا الجنوبية

قتل سبعة أشخاص على الأقل إثر اندلاع حريق في فندق بكوريا الجنوبية بعد منتصف ليل الخميس. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن الحريق إندلع في بوتشون، ضاحية غرب العاصمة سول. وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصاً، من بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة، وفقاً ليونهاب.

وتوفي بعض الأشخاص عقب إلقاء أنفسهم من نوافذ المبنى هرباً من النيران ، وفقا للوكالة الكورية الجنوبية. واندلع الحريق في الطابق الثامن من الفندق المكون من 9 طوابق، وتم إرسال حوالي 160 من رجال الإطفاء إلى الموقع لمكافحة الحريق.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية في الفندق، وفقا لما قاله مسؤول بالشرطة لوكالة يونهاب.