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مودي يدعو إلى نهاية سلمية للأزمة الأوكرانية

زيلينسكي (يمين الصورة) يجري مباحثات مع مودي
23 أغسطس 2024 17:47

استغل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته التاريخية إلى العاصمة كييف، اليوم الجمعة، لتأكيد دعوته إلى نهاية سلمية للأزمة الأوكرانية.
وقال مودي للصحفيين، بينما كان يجلس إلى جوار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  "إن كنا بقينا، بقناعة كبرى، بعيدا عن الحرب فهذا لا يعني أننا كنا غير مبالين".
وأكد خلال "لم نكن محايدين منذ اليوم الأول. لقد اتخذنا موقفا ونحن نؤيد بقوة: السلام".
كما تعهد مودي بتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا.
وقال مودي: "مهما كانت المساعدة المطلوبة من الناحية الإنسانية، فإن الهند ستقف دائما إلى جانبكم وستبذل قصارى جهدها لدعمكم".

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بدأ مودي جولته في كييف بمرافقة زيلينسكي إلى معرض لإحياء ذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم في الأزمة.
وقال مودي: "أدركت أن الضحية الأولى للحرب هم في الواقع الأطفال الأبرياء"، موكدا "وهذا أمر مفجع حقا".
وقال مودي قبيل وصوله إلى كييف "لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة"، مضيفا أن الهند تدعم "الحوار والدبلوماسية لإرساء السلام والاستقرار في أقرب وقت".
ومودي أول رئيس وزراء هندي يزور أوكرانيا.
وقال مودي إنه يعتزم أن يناقش مع زيلينسكي "آفاق التوصل إلى حل سلمي" للأزمة الحالية، وكذلك "تعميق الصداقة بين الهند وأوكرانيا".
وزار بولندا، أمس الخميس، قبل التوجه إلى أوكرانيا.
وذكر على الشبكات الاجتماعية قبيل الزيارة "كصديق وشريك، نأمل بعودة مبكرة للسلام والاستقرار في المنطقة".
ومن جهته، قال زيلينسكي، في وقت سابق، إن "من المتوقع توقيع عدد من الوثائق" خلال الاجتماع مع مودي.

المصدر: وكالات
ناريندرا مودي
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
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