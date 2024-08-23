السبت 24 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: تحرير رهائن سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجِزين

قوات أمن روسية
23 أغسطس 2024 19:27

أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الجمعة، "تحييد" السجناء الأربعة الذين احتجزوا حراسا داخل سجن في منطقة فولغوغراد في جنوب غرب روسيا وتحرير الرهائن.
وقال الحرس الوطني، في حسابه على تطبيق تلغرام "قام قناصة الوحدات الخاصة للحرس الوطني الروسي في منطقة فولغوغراد بتحييد أربعة سجناء كانوا يحتجزون موظفي السجن كرهائن باستهدافهم بأربع طلقات دقيقة. وتم إطلاق سراح الرهائن".
وقال أندريه بوتشاروف حاكم فولغوغراد، في بيان على تلغرام "للأسف هناك أشخاص قتلوا بسبب ما قام به المجرمون"، دون أن يحدد عدد الأشخاص الذين قتلوا على يد المهاجمين.
كانت مصادر أمنية ووسائل إعلام روسية رسمية ومواقع إخبارية قالت، في وقت سابق اليوم، إن سجناء إرهابيين شنوا هجوما على حراس في سجن روسي واحتجزوا رهائن.
وذكرت إدارة السجون في بيان "خلال جلسة للجنة التأديب، احتجز سجناء، موظفين في المؤسسة العقابية" الواقعة في منطقة فولغوغراد.
وأضافت الإدارة "يجري حاليا اتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن. وهناك خسائر في الأرواح".
ونشرت قناة "ماش" الإخبارية مقطعا مصورا ظهر فيه اثنان على الأقل من الإرهابيين.
وقالت وسائل إعلام روسية رسمية إن أحد أفراد حراسة السجن على الأقل قُتل.

أخبار ذات صلة
الهند: مستعدون لدعم جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا
سجناء إرهابيون يحتجزون حراسا في سجن روسي
المصدر: وكالات
روسيا
سجن
فولغوغراد
احتجاز رهائن
إرهابيون
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
هطول أمطار
علوم الدار
تنويه إلى الجمهور بسبب الأحوال الماطرة
23 أغسطس 2024
القبض على رجل بعد أن هدد بقتل ترامب
الأخبار العالمية
القبض على رجل هدد بقتل ترامب
اليوم 11:30
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
اليوم 11:22
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
الرياضة
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©