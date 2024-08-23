روسيا: تحرير رهائن سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجِزين

أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الجمعة، "تحييد" السجناء الأربعة الذين احتجزوا حراسا داخل سجن في منطقة فولغوغراد في جنوب غرب روسيا وتحرير الرهائن.

وقال الحرس الوطني، في حسابه على تطبيق تلغرام "قام قناصة الوحدات الخاصة للحرس الوطني الروسي في منطقة فولغوغراد بتحييد أربعة سجناء كانوا يحتجزون موظفي السجن كرهائن باستهدافهم بأربع طلقات دقيقة. وتم إطلاق سراح الرهائن".

وقال أندريه بوتشاروف حاكم فولغوغراد، في بيان على تلغرام "للأسف هناك أشخاص قتلوا بسبب ما قام به المجرمون"، دون أن يحدد عدد الأشخاص الذين قتلوا على يد المهاجمين.

كانت مصادر أمنية ووسائل إعلام روسية رسمية ومواقع إخبارية قالت، في وقت سابق اليوم، إن سجناء إرهابيين شنوا هجوما على حراس في سجن روسي واحتجزوا رهائن.

وذكرت إدارة السجون في بيان "خلال جلسة للجنة التأديب، احتجز سجناء، موظفين في المؤسسة العقابية" الواقعة في منطقة فولغوغراد.

وأضافت الإدارة "يجري حاليا اتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن. وهناك خسائر في الأرواح".

ونشرت قناة "ماش" الإخبارية مقطعا مصورا ظهر فيه اثنان على الأقل من الإرهابيين.

وقالت وسائل إعلام روسية رسمية إن أحد أفراد حراسة السجن على الأقل قُتل.