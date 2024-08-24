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27 قتيلاً جراء سقوط حافلة في نهر بالنيبال

27 قتيلاً جراء سقوط حافلة في نهر بالنيبال
24 أغسطس 2024 12:06

لقي سبعة وعشرون شخصا مصرعهم وأصيب ستة عشر آخرون بجروح الجمعة في النيبال عندما سقطت حافلة تقل سياحاً هنوداً في نهر أسفل الطريق، حسبما ذكرت السلطات المحلية.
وقال جاناردان غوتام، المسؤول في منطقة تاناهون في وسط البلاد، لوكالة فرانس برس إن «27 شخصاً قتلوا» من بين 43 شخصاً كانوا في الحافلة.
ونقل ستة عشر راكباً مصاباً إلى كاتماندو جوا لتلقي العلاج.
وكانت الحافلة التي غادرت مدينة بوخارا السياحية (وسط)، متجهة نحو العاصمة كاتماندو عندما وقع الحادث حوالي الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي.
وذكرت السلطات أن جميع من كانوا في الحافلة مواطنون هنود.

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