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أوغندا ترصد إصابتين جديدتين بجدري القردة

امرأة مصابة بمرض جدري القردة
24 أغسطس 2024 16:58

أكدت وزارة الصحة في أوغندا رصد إصابتين أخريين بفيروس جدري القردة مما يرفع عدد الحالات فيها إلى أربع.
وقال هنري مويبيسا المدير العام للخدمات الصحية في الوزارة إن المريضين الجديدين أصيبا بالسلالة الفرعية 1 بي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض في الآونة الأخيرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر بين الناس.
وأعلنت السلطات الصحية في أوغندا تفشي المرض لأول مرة في البلاد في 24 يوليو الماضي عندما أظهرت الاختبارات المعملية لعينات من مريضين في مستشفى بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية إصابتهما بجدري القردة.
وخضع المريضان الجديدان للعزل بأحد مستشفيات مدينة "عنتيبي" التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة كمبالا.
تقع أوغندا على الحدود مع الكونغو الديمقراطية حيث بدأ التفشي الحالي للمرض في يناير 2023.

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المصدر: رويترز
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