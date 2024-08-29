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وفاة 28 شخصاً في فيضانات بالهند

ضربت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات ولاية غوجارات بغرب الهند
29 أغسطس 2024 09:49

أدت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية غوجارات الهندية في الأيام الثلاثة الماضية إلى وفاة 28 شخصا على الأقل، على ما قال مسؤولون حكوميون.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط المزيد من الأمطار الغزيرة، اليوم الخميس في الولاية الساحلية الغربية. 
وفاضت أنهر وتم إجلاء أكثر من 30 ألف شخص.
وقالت حكومة الولاية في ساعة متأخرة الأربعاء إن 13 شخصا لقوا حتفهم غرقا والآخرون بسبب انهيار منازل أو أشجار عليهم.
وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس إن 35 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن في أنحاء الولاية. 
وأنقذت فرق الإنقاذ من الكوارث 1856 شخصا فيما نٌشر مسؤولون من الجيش لعمليات الإغاثة.
وكانت فادودارا من بين المدن الأكثر تضررا، على ما جاء في البيان الصحافي.
واستخدم عناصر الإنقاذ قوارب مطاطية وإطارات لإنقاذ أشخاص تحاصرهم المياه، حسبما أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مسؤولو إدارة الكوارث
وتتسبب الأمطار الموسمية بدمار واسع كل عام، لكن الخبراء يشيرون إلى أن تغيّر المناخ يتسبب بتحوّلات ويزيد من حدة الظواهر المرتبطة بالطقس.
ضربت فيضانات وانزلاقات أرضية ولاية تريبورا بشمال شرق الهند الأسبوع الماضي.
وفي بنغلادش المجاورة أودت الفيضانات بحياة 40 شخصا على الأقل خلال الفترة ذاتها.

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المصدر: وكالات
الأمطار الموسمية
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هطول الأمطار
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