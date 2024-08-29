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بريطانيا تسعى لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين

بريطانيا تسعى لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين
30 أغسطس 2024 01:16

لندن (الاتحاد)

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تخطط حكومة حزب العمال البريطانية لإعادة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، وفق ما أفاد مسؤول أمس، في وقت تحاول تخفيف أعداد اللاجئين.
ونشرت وزارة الداخلية عقداً لإيجاد شركاء تجاريين لدعم إعادة إدماج الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في المملكة المتحدة في بلدانهم الأصلية.
ونُشر العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني «19.7 مليون دولار» ومدته ثلاث سنوات الأسبوع الماضي.
ويشير الإعلان إلى أن «الوزارة تسعى إلى التعرّف على جهات توفّر إعادة إدماج مناسبة لمساعدة المهاجرين على العودة إلى 11 دولة مختلفة». والدول هي ألبانيا وبنغلادش وإثيوبيا وغانا والهند والعراق وجامايكا ونيجيريا وباكستان وفيتنام وزيمبابوي. وسيساعد المتعاقدون في توفير الغذاء وتعقّب أفراد العائلات وتقديم الدعم في الوصول إلى سوق العمل إلى جانب أمور أخرى، وفق إعلان المناقصة.
وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الأسبوع الماضي، بأن الحكومة تهدف خلال الأشهر الستة المقبلة للوصول إلى أكبر معدّلات ترحيل منذ 5 سنوات لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
ويتمثّل الهدف في ترحيل أكثر من 14 ألف شخص بحلول نهاية العام، وفق تقارير إعلامية بريطانية. وأفاد ناطق باسم الوزارة في بيان بأن «الحكومة تخطط لتكثيف كبير في أنشطة التنفيذ والإعادة المرتبطة بالهجرة لإبعاد الأشخاص الذين لا يحق لهم بأن يكونوا في المملكة المتحدة وضمان احترام القوانين وتطبيقها». 

حزب العمال البريطاني
بريطانيا
المهاجرين
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
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