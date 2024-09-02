عواصف عاتية تضرب أستراليا

لقيت امرأة مصرعها، وأغلقت بعض المدارس أبوابها، وانقطع التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، جراء عواصف عاتية ضربت جنوب شرق أستراليا.

وتضرب المنطقة رياح مدمرة تبلغ سرعتها أكثر من 110 كيلومترات في الساعة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 150 ألف شخص، كما تضررت المناطق الساحلية جراء ارتفاع المد والجزر. وصدرت تحذيرات بضرورة تجنب التنقل غير الضروري.

وحذر بن شيبرد مفتش خدمة إطفاء الحرائق في نيو ساوث ويلز، سكان مدينة سيدني والمناطق المحيطة من أنهم سيشهدون أسوأ خطر للحرائق اليوم الاثنين، فيما ستتحسن الظروف خلال فترة ما بعد الظهر.

وغمرت الفيضانات أجزاء من ولاية تسمانيا حيث بلغت ذروة الرياح 150 كيلومتراً في الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.