إصابات في قصف على منطقة بيلغورود الروسية

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، السبت، إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بعد أن سقطت قذائف على بلدة "شيبيكينو".

وذكر غلادكوف، في منشور على قناته على تطبيق تلغرام "نقلت فرق الإسعاف امرأة في حالة خطيرة مصابة بشظايا في الظهر والفخذ ورجلا مصابا بشظايا في الصدر إلى مستشفى محلي".

وأضاف حاكم المنطقة أن شخصا ثالثا نقل إلى المستشفى مصابا بشظايا في الفخذ، مشيرا إلى أن منزلين وأربعة مبان اشتعلت فيها النيران.

تتعرض بيلغورود كثيرا لقصف وهجمات بطائرات مسيرة منذ بدء الأزمة الحالية. وهي مجاورة لمنطقة كورسك، التي توغلت فيها القوات الأوكرانية وتقول كييف إنها سيطرة على مئات الكيلومترات المربعة وعشرات القرى والبلدات فيها منذ الشهر الماضي.